Илья Зубов: «Удивительно, что «Авангард» был вне зоны плей-офф. У них хорошая и молодая команда»

Нападающий «Салавата Юлаева» Илья Зубов высказался перед стартом серии первого раунда Кубка Гагарина с «Авангардом».
– Состояние отличное. Все в ожидании начала плей-офф, поэтому готовимся в обычном режиме и настраиваемся на первую игру серии.
– Ранее вы выступали за «Авангард». Насколько сильно изменилась команда после вашего ухода?
– Не знаю, что у них там происходит в этом году, но, это изначально была сильная команда.
Они всегда попадали в плей-офф, а в этом сезоне было удивительно, когда они были вне зоны плей-офф.
Но, видите, в последней игре «регулярки» залезли. Серия нам предстоит тяжелая, у них хорошая, молодая команда, хороший тренер пришел.
Естественно, легких игр не будет и график тяжелый, четыре матча за пять дней. Нужно будет поработать.
– Какие факторы станут ключевыми в этой серии?
– Думаю, что на первый план выйдут самоотдача и характер.
– В этом сезоне «Авангарду» сопутствуют всякого рода скандалы.
– Не знаю, не обращаю на это внимание. Мне неинтересно, что происходит там у них и вообще стараюсь не читать прессу, – сказал Зубов.