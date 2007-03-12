Илья Зубов: «Удивительно, что «Авангард» был вне зоны плей-офф. У них хорошая и молодая команда»

Нападающий «Салавата Юлаева» Илья Зубов высказался перед стартом серии первого раунда Кубка Гагарина с .

– Состояние отличное. Все в ожидании начала плей-офф, поэтому готовимся в обычном режиме и настраиваемся на первую игру серии.

– Ранее вы выступали за «Авангард». Насколько сильно изменилась команда после вашего ухода?

– Не знаю, что у них там происходит в этом году, но, это изначально была сильная команда.

Они всегда попадали в плей-офф, а в этом сезоне было удивительно, когда они были вне зоны плей-офф.

Но, видите, в последней игре «регулярки» залезли. Серия нам предстоит тяжелая, у них хорошая, молодая команда, хороший тренер пришел.

Естественно, легких игр не будет и график тяжелый, четыре матча за пять дней. Нужно будет поработать.

– Какие факторы станут ключевыми в этой серии?

– Думаю, что на первый план выйдут самоотдача и характер.

– В этом сезоне «Авангарду» сопутствуют всякого рода скандалы.

– Не знаю, не обращаю на это внимание. Мне неинтересно, что происходит там у них и вообще стараюсь не читать прессу, – сказал Зубов.