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    Илья Зубов: «Удивительно, что «Авангард» был вне зоны плей-офф. У них хорошая и молодая команда»

    Теги Авангард Салават Юлаев Илья Зубов КХЛ Кубок Гагарина

    Нападающий «Салавата Юлаева» Илья Зубов высказался перед стартом серии первого раунда Кубка Гагарина с «Авангардом».

    – Состояние отличное. Все в ожидании начала плей-офф, поэтому готовимся в обычном режиме и настраиваемся на первую игру серии. 

    – Ранее вы выступали за «Авангард». Насколько сильно изменилась команда после вашего ухода? 

    – Не знаю, что у них там происходит в этом году, но, это изначально была сильная команда.

    Они всегда попадали в плей-офф, а в этом сезоне было удивительно, когда они были вне зоны плей-офф.

    Но, видите, в последней игре «регулярки» залезли. Серия нам предстоит тяжелая, у них хорошая, молодая команда, хороший тренер пришел.

    Естественно, легких игр не будет и график тяжелый, четыре матча за пять дней. Нужно будет поработать. 

    – Какие факторы станут ключевыми в этой серии? 

    – Думаю, что на первый план выйдут самоотдача и характер. 

    – В этом сезоне «Авангарду» сопутствуют всякого рода скандалы. 

    – Не знаю, не обращаю на это внимание. Мне неинтересно, что происходит там у них и вообще стараюсь не читать прессу, – сказал Зубов.

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