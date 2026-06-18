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  4. Ротенберг, Фетисов, Бутман, гендиректор ФК «Спартак» Некрасов, Шестеркин, Панарин, Никишин, Сергачев – в составе сборной России на матч с США (Константин Алексеев)

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Ротенберг, Фетисов, Бутман, гендиректор ФК «Спартак» Некрасов, Шестеркин, Панарин, Никишин, Сергачев – в составе сборной России на выставочный матч с США (Константин Алексеев)
Ротенберг, Фетисов, Бутман и Панарин вошли в состав сборной России на матч с США.

Журналист «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев поделился информацией о составе сборной России на выставочную игру с США.

«По моим данным, российская сторона определилась с составом на хоккейный матч с США, который пройдет 1 июля в Москве. Встречу организовывают торгово-промышленные палаты двух стран.

В сборную России войдут как профессионалы, так и любители – хоккейные ветераны, политики, бизнесмены, артисты, молодые хоккеисты. Планируется, что капитаном сборной будет Вячеслав Фетисов, в предварительном составе значатся энхаэловцы – Артемий Панарин, Игорь Шестеркин, Михаил Сергачев, Александр Романов, Кирилл Марченко, Александр Никишин, а также олимпийский чемпион-92 Андрей Коваленко, главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг, генеральный директор футбольного «Спартака» Сергей Некрасов, музыкант Игорь Бутман и другие.

Ожидается, что в составе сборной США также будут профессиональные хоккеисты и любители», – сказано в сообщении.

Матч между Россией и США анонсировал глава Американской торговой палаты в РФ Роберт Эйджи во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ротенберг о работе тренером в КХЛ: «Все решения будут приниматься с учетом интересов сборной России»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Константина Алексеева
Игорь Бутман
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