Ротенберг, Фетисов, Бутман и Панарин вошли в состав сборной России на матч с США.

Журналист «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев поделился информацией о составе сборной России на выставочную игру с США.

«По моим данным, российская сторона определилась с составом на хоккейный матч с США, который пройдет 1 июля в Москве. Встречу организовывают торгово-промышленные палаты двух стран.

В сборную России войдут как профессионалы, так и любители – хоккейные ветераны, политики, бизнесмены, артисты, молодые хоккеисты. Планируется, что капитаном сборной будет Вячеслав Фетисов , в предварительном составе значатся энхаэловцы – Артемий Панарин , Игорь Шестеркин , Михаил Сергачев , Александр Романов , Кирилл Марченко , Александр Никишин , а также олимпийский чемпион-92 Андрей Коваленко, главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг , генеральный директор футбольного «Спартака» Сергей Некрасов, музыкант Игорь Бутман и другие.

Ожидается, что в составе сборной США также будут профессиональные хоккеисты и любители», – сказано в сообщении.

Матч между Россией и США анонсировал глава Американской торговой палаты в РФ Роберт Эйджи во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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