Вайсфельд о новом контракте Умарка: «Про Мозякина тоже говорили, что он не кубковый боец. Потом принес «Магнитке» два кубка»

Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд поделился мнением о подписании нового контракта с форвардом Линусом Умарком.

– Уфимцы подписали контракт с Линусом Умарком до плей-офф. На ваш взгляд, не поторопился клуб?

– Ничего не могу сказать. Это надо в клубе спрашивать. Я же не знаю как переговоры шли, какие варианты были.

– Как не знаете? Переговоры же шли еще при вас.

– Я не знаю, чем они закончились. Вот говорят: «сложно подписать», «легко подписать». Умарка подписать несложно: дело двух секунд. Вопрос – за какие деньги? Я же не знаю, за какие деньги его подписали.

– Агент игрока Игорь Парашкин сказал, что максимальная сумма, с учетом всех выполненных бонусов будет где-то в районе 280 миллионов рублей за два года. Не многовато?

– Это маловато.

– Маловато?

– Он сейчас какой, пятый бомбардир лиги?

– Четвертый.

– Смотрите: лучший ассистент, четвертый бомбардир КХЛ. Теперь берите контракт и сравнивайте.

– К нему есть серьезная претензия – он за свою карьеру ничего не выигрывал.

– Про Мозякина тоже все время говорили, что он не кубковый игрок. Вы помните, чем это закончилось? Два кубка «Магнитке» принес Мозякин. Хорошо, он ничего не выигрывал, но посмотрите на его результаты в плей-офф – у него хорошая статистика. Я не люблю эти стереотипы.

– Со стороны кажется, что он не боец. Против команд, которые оказывают на него силовое давление, играть не может.

– Если бы было так все просто… Ну, поврезали бы ему остальные и все. Как он 55 очков-то набрал? Хорошо, допустим, Умарк – не боец. Последние игры определяли, какое место займет «Салават» в конференции, Умарк сколько очков в них набрал?

– Шесть очков в последних четырех играх.

– Я об этом и говорю. Так и про Буре можно сказать, что он ничего не выигрывал. Марсель Дионн (один из самых результативных игроков за всю историю НХЛ, – прим.) тоже ничего не выигрывал. Они не бойцы, что ли? Это глупость какая-то. Это же командный вид спорта, Умарк не один играет, – отметил Вайсфельд.