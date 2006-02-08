Никита Кучеров: «Во время первого тренинг-кэмпа в «Тампе» сказали: «Ты слишком жирный». Через 3 недели сбросил 10-15 кг»

Форвард «Тампы» рассказал, как поменял подход к питанию после переезда в Северную Америку.

– А когда и почему вы поменяли отношение к питанию?

– Когда приехал в на первый тренинг-кемп. Сказали: «Ты слишком жирный». Хотя в России я думал, что вообще худой. В то время никто жировую прослойку у нас не измерял. А тут – сразу.

В Штатах хоккеисты с 15 лет следят за питанием, готовят себя к . Я приехал сюда, увидел, как люди здесь к еде относятся – для меня это полнейшим открытием стало.

Мне стыдно стало. Приехал из России – и самый жирный. Еще Айзерман за это накричал, хотя я ни слова не понимал. Но он показал на живот – все стало ясно.

Через три недели после лагеря я сбросил 10-15 кило – и после этого отношение стало другим. На следующий тренинг-кемп приехал – у меня жира было почти меньше всех. Тренер, который в зале работал, меня даже не узнал!

– То есть?

– Спросил: «Ты новенький?» – «Ты меня в том году гонял. Помнишь, меня даже на лед не пустили, потому что я был слишком жирный?» А у меня еще плечо было как раз после операции, и я в зале пять часов ноги качал.

За год я мышцами обтянулся, вес сбросил – в общем, в хорошей форме был. Он поверить не мог, что это я.

– А теперь и с диетологом, который много лет сотрудничал с Павлом Дацюком, начали работать?

– С этого сезона. А до этого сам смотрел на YouTube видео о правильном питании. В Америке есть доставка на дом еды на весь день сразу в соответствии с этими нормами.

Есть надо 5-6 раз в сутки маленькими порциями. Много протеина, мало углеводов. Два с половиной месяца так ел. Поначалу из-за резкого перехода было тяжело, голова кружилась. Но привык. Теперь сладкого, например, вообще не хочется.

– Спиртное, говорят, совсем не употребляете?

– По идее – вообще не пью. Но как раз диетолог сказала, что бокал вина в день для спортсмена, для его сердца – очень хорошо.

Я от его вкуса удовольствия не получаю, делаю это изредка по совету врача. Могу этот бокал тянуть два часа, – сказал Кучеров.