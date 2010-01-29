Мужская сборная России не примет участия в церемонии открытия Олимпиады

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил, что мужская сборная России не будет участвовать в церемонии открытия Олимпиады-2018.

«У нас есть утвержденный план подготовки, до 10 февраля команда базируется в городе Анян, где проведет матч с командой Кореи.

Участие в церемонии открытия мужской команды не планируется, но будет участвовать наша женская команда», – сказал Ротенберг.

Напомним, что церемония открытия Игр пройдет в 9 февраля.