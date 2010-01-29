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    Мужская сборная России не примет участия в церемонии открытия Олимпиады

    Теги сборная России сборная России жен Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир олимпийский хоккейный турнир жен Роман Ротенберг

    Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил, что мужская сборная России не будет участвовать в церемонии открытия Олимпиады-2018.

    «У нас есть утвержденный план подготовки, до 10 февраля команда базируется в городе Анян, где проведет матч с командой Кореи.

    Участие в церемонии открытия мужской команды не планируется, но будет участвовать наша женская команда», – сказал Ротенберг.

    Напомним, что церемония открытия Игр пройдет в Пхенчхане 9 февраля.

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