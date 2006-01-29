Илья Ковальчук: «Олимпиада теперь как день рождения МОК, куда пускают по приглашениям? Я их правила не читал и не буду»

Форвард сборной России Илья Ковальчук рассказал о своем отношении к ситуации с недопуском многих российских спортсменов на Олимпиаду и особых правилах для россиян.

– Это беспредел. Вот , после того случая (нарушение антидопинговых правил в 2013 году – прим.Sports.ru) уже принимал участие в Олимпиаде в Сочи и на нескольких чемпионатах мира, а теперь его вдруг не допускают.

Получается, что Олимпиада – это теперь как день рождения , куда пускают по приглашениям?

– Многие олимпийцы из других видов спорта уже получили предписания не публиковать никакой российской символики в соцсетях. Им уже пришли СМС с правилами.

– Нам никаких СМС не приходило. Сам я правила не читал и читать не буду. Мы приедем туда со своей целью, нужно замкнуться, быть семьей, и не отвлекаться на разговоры, какие-то слухи.

Нужно сконцентрироваться на собственной игре, а не думать о том, как себя называть. Все знают, откуда мы, где мы родились. Еще раз повторять это излишне, – сказал Ковальчук.