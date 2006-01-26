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    «Филадельфия» – «Тампа». Наместников сделал дубль с передач Кучерова

    Теги Филадельфия Тампа-Бэй НХЛ Никита Кучеров Владислав Наместников

    Форварды «Тампы» Владислав Наместников и Никита Кучеров набрали по 2 очка в матче с «Филадельфией» (5:1). 

    В конце третьего периода их тройка со Стивеном Стэмкосом записала в актив две шайбы, обе оказались на счету Наместникова (17-я и 18-я в сезоне). Кучеров поучаствовал в них голевыми передачами. 

    На счету Наместникова стало 39 (18+21) очков в 49 матчах, Кучерова – 63 (27+36) в 49 матчах, он по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров. 

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