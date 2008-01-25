Тренеры клубов НХЛ назвали Кучерова и Маккиннона лучшими игроками лиги, Василевского – лучшим вратарем

Журналист TSN Боб Маккензи провел традиционный опрос среди главных тренеров НХЛ, попросив их назвать лучшего игрока и вратаря лиги.
В голосовании приняли участие 31 тренер лиги.
Лучший игрок НХЛ:
1-2. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») – 14 голосов
1-2. Нэтан Маккиннон («Колорадо») – 14
3. Патрис Бержерон («Бостон») – 2
4. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – 1
Лучший вратарь НХЛ:
1. Андрей Василевский («Тампа-Бэй») – 26 голосов
2. Сергей Бобровский («Коламбус») – 2
3. Коннор Хеллибак («Виннипег») – 2
4. Кэри Прайс («Монреаль») – 1
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