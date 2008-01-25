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    Тренеры клубов НХЛ назвали Кучерова и Маккиннона лучшими игроками лиги, Василевского – лучшим вратарем

    Теги рейтинги Монреаль Бостон Тампа-Бэй Коламбус Колорадо Эдмонтон Сергей Бобровский Патрис Бержерон НХЛ Кэри Прайс Никита Кучеров Боб Маккензи Андрей Василевский Виннипег Нэтан Маккиннон Коннор Макдэвид Коннор Хеллибак

    Журналист TSN Боб Маккензи провел традиционный опрос среди главных тренеров НХЛ, попросив их назвать лучшего игрока и вратаря лиги.

    В голосовании приняли участие 31 тренер лиги.

    Лучший игрок НХЛ:

    1-2. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») – 14 голосов

    1-2. Нэтан Маккиннон («Колорадо») – 14 

    3. Патрис Бержерон («Бостон») – 2

    4. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – 1

    Лучший вратарь НХЛ:

    1. Андрей Василевский («Тампа-Бэй») – 26 голосов

    2. Сергей Бобровский («Коламбус») – 2

    3. Коннор Хеллибак («Виннипег») – 2

    4. Кэри Прайс («Монреаль») – 1

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