Лера Кудрявцева зовет вас на хоккей

Новый амбассадор и новый Талисман «Бесценной лиги».

На матче Континентальной Хоккейной Лиги между «Спартаком» и «Северсталью» были представлены посол и Талисман «Бесценной Лиги» Mastercard и КХЛ. Это случилось в рамках встречи медиа-клуба «Бесценных любителей хоккея», ведущим которой стал известный комментатор Денис Казанский.

Амбассадор

«Бесценная Лига» должна быть представлена человеком, близким к хоккею, искренне любящим хоккей, и способным поделиться бесценным опытом главного для хоккеиста болельщика. Хоккей привлекает не только мужскую, но и женскую аудиторию, а совместный просмотр хоккейных матчей – это прекрасная возможность провести время и получить бесценные эмоции всей семьей. Вот почему новым послом выбрана телезвезда Лера Кудрявцева, жена хоккеиста «Салавата Юлаева» Игоря Макарова.

Она будет рассказывать о новостях и возможностях «Бесценной Лиги» для болельщиков и болельщиц. Участвовать вместе с болельщиками в самых разных мероприятиях, представлять новых героев «Бесценной Лиги», вдохновлять своим примером прекрасную половину поклонников хоккея, подтверждая тем самым, что совместный просмотр хоккейного матча может стать одной из ваших любимых семейных традиций.

«Для меня большая честь быть частью «Бесценной Лиги» и пытаться сделать все, чтобы просмотр хоккейных матчей стал семейным. Очень хотелось бы, чтобы девочки, женщины и дети тоже приобщались к этому потрясающему зрелищу и вместе наслаждались хоккейными матчами. Мой папа с детства приучал меня смотреть хоккей, мой супруг – игрок клуба «Салават Юлаев», а еще я сама в Петербурге занималась хоккеем в любительской команде. Это потрясающий вид спорта», – сказала Лера Кудрявцева на встрече медиа-клуба «Бесценных любителей хоккея».

Талисман

У каждого клуба Континентальной Хоккейной Лиги есть герой или даже герои, которые являются неотъемлемым символом клуба. Теперь свой Талисман появился у совместной традиции Mastercard и КХЛ «Бесценная Лига». В Талисмане «Бесценной Лиги» образ пары, игрока и болельщицы, объединен с образом важного элемента хоккея – шайбой. Точнее, парой шайб.

Один Талисман – это два героя. Вместе они представляют собой неразрывное целое и олицетворяют крепкую связь между хоккеистами и теми, кто их поддерживает на трибунах. Талисман подчеркивает особенный вклад болельщиков «Бесценной Лиги» Mastercard и КХЛ в игру.

Новые герои будут сопровождать знаковые события «Бесценной Лиги» Mastercard и КХЛ: присутствовать на церемониях награждения Бесценных Игроков и Болельщиков, участвовать в мероприятиях традиции. Талисман также будет вести активную жизнь в онлайн-пространстве. Болельщиков ждут удивительные истории из жизни Талисмана «Бесценной Лиги» и другие интересные сюрпризы.

Игрок

Во втором перерыве матча к клубу «Бесценных Любителей Хоккея» присоединился игрок «Спартака» Евгений Орлов. Он раздал автографы и ответил на вопросы гостей.

«Благодаря «Бесценной Лиге» мы, хоккеисты, теперь знаем гораздо больше о наших болельщиках. Традиция позволяет игрокам разделять бесценные моменты и эмоции победы с самыми активными поклонниками игры. При этом сегодня у болельщиков Лиги особенный день, ведь у них появился свой Талисман. Это здорово и, как я понимаю, впервые. Талисман в виде шайбы – отличная история. При этом классно, что это сразу два героя, которые представляют собой игрока, и болельщицу, символизируя крепкую связь между игроками и теми, кто постоянно поддерживают их на трибунах», – сказал нападающий.

«Бесценная Лига»

«Бесценная Лига» Mastercard и КХЛ — традиция, которая призвана постоянно дарить бесценные эмоции поклонникам хоккея. Уже второй год «Бесценная Лига» привлекает не только болельщиков, но и болельщиц, и постепенно становится доброй семейной традицией. Совместный просмотр хоккейных матчей – это прекрасная возможность провести время и получить бесценные эмоции всей семьей.

За почти два сезона «Бесценная Лига» собрала более 200000 участников, среди которых огромное количество болельщиц, которые не менее активно претендуют на главную награду – «Бесценный Трофей» и право выйти на лед с хоккеистом любимого клуба.