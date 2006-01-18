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    «Авангард» проиграл 4 из 5 матчей при Титове. Команда победила всего раз за последние семь домашних игр

    Теги Авангард КХЛ Герман Титов

    В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» на домашнем льду проиграл «Трактору» (1:2).

    Это поражение стало четвертым подряд под руководством Германа Титова. С новым тренером омичи сыграли пять игр и выиграли всего раз – у «Амура» (4:0).

    Помимо этого, омская команда одержала одну победу в последних семи домашних матчах.

    На данный момент «Авангард» занимает второе место в таблице Восточной конференции, набрав 81 очко после 52 встреч.

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