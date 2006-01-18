«Авангард» проиграл 4 из 5 матчей при Титове. Команда победила всего раз за последние семь домашних игр

В очередном матче регулярного чемпионата «Авангард» на домашнем льду проиграл «Трактору» (1:2).

Это поражение стало четвертым подряд под руководством . С новым тренером омичи сыграли пять игр и выиграли всего раз – у «Амура» (4:0).

Помимо этого, омская команда одержала одну победу в последних семи домашних матчах.

На данный момент занимает второе место в таблице Восточной конференции, набрав 81 очко после 52 встреч.