«Авангард» проиграл 4 из 5 матчей при Титове. Команда победила всего раз за последние семь домашних игр

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» на домашнем льду проиграл «Трактору» (1:2).
Это поражение стало четвертым подряд под руководством Германа Титова. С новым тренером омичи сыграли пять игр и выиграли всего раз – у «Амура» (4:0).
Помимо этого, омская команда одержала одну победу в последних семи домашних матчах.
На данный момент «Авангард» занимает второе место в таблице Восточной конференции, набрав 81 очко после 52 встреч.
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