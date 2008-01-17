Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Илья Брызгалов: «Когда переобуваются на ходу после слов Путина – это так стыдно»

    Теги сборная России Илья Ковальчук Илья Брызгалов Владимир Путин Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир Евгения Медведева политика

    Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов поделился ожиданиями от Олимпиады-2018, на которой российская делегация будет выступать без государственной символики.

    – Больше всего интересно, что будут говорить [американские] комментаторы, когда, скажем, Медведева выиграет. «Золотую медаль выиграла спортсменка из… из… а… а… from the very big country». Посмеюсь. Ведь весь мир знает, кто такая Евгения, кто такой Ковальчук.

    Это ж не из Буркина-Фасо люди. И их соперники прекрасно будут знать, кто перед ними стоит, откуда эти люди. Не будет флага – и не будет. Что ж теперь, все планы перечеркивать?

    Любят у нас в стране панику навести, раздуть из мухи слона непонятным горе-ура-патриотизмом. Глотки рвут, давление у них поднимается, голова думать отказывается, и начинают сочинять с три короба. Еще больше себе бед. Разум отказывает.

    – Было интересно наблюдать за тем, как после заявления Владимира Путина о поддержке участия под нейтральным флагом очень многие поменяли свое мнение.

    – Это беда нашей страны. У нас хватает приспособленцев, у которых нет своего мнения. У тебя есть своя точка зрения, и она может быть отличной от позиции главы государства. Отличным хоть даже от всей страны.

    Если ты думаешь по-другому и можешь это обосновать – пожалуйста. А когда переобуваются на ходу после заявления президента – это же так стыдно. Ужас какой-то, – сказал Брызгалов.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться