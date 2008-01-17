Илья Брызгалов: «Когда переобуваются на ходу после слов Путина – это так стыдно»

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов поделился ожиданиями от Олимпиады-2018, на которой российская делегация будет выступать без государственной символики.

– Больше всего интересно, что будут говорить [американские] комментаторы, когда, скажем, Медведева выиграет. «Золотую медаль выиграла спортсменка из… из… а… а… from the very big country». Посмеюсь. Ведь весь мир знает, кто такая Евгения, кто такой Ковальчук.

Это ж не из Буркина-Фасо люди. И их соперники прекрасно будут знать, кто перед ними стоит, откуда эти люди. Не будет флага – и не будет. Что ж теперь, все планы перечеркивать?

Любят у нас в стране панику навести, раздуть из мухи слона непонятным горе-ура-патриотизмом. Глотки рвут, давление у них поднимается, голова думать отказывается, и начинают сочинять с три короба. Еще больше себе бед. Разум отказывает.

– Было интересно наблюдать за тем, как после заявления Владимира Путина о поддержке участия под нейтральным флагом очень многие поменяли свое мнение.

– Это беда нашей страны. У нас хватает приспособленцев, у которых нет своего мнения. У тебя есть своя точка зрения, и она может быть отличной от позиции главы государства. Отличным хоть даже от всей страны.

Если ты думаешь по-другому и можешь это обосновать – пожалуйста. А когда переобуваются на ходу после заявления президента – это же так стыдно. Ужас какой-то, – сказал Брызгалов.