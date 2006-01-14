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    Дмитрий Чернышенко об объединении клубов КХЛ: «Это не более чем домыслы»

    Теги Дмитрий Чернышенко Александр Медведев КХЛ

    Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал появившуюся информацию о возможном объединении ряда клубов.

    «Рейтинг (команд) мы будем подводить по итогам плей-офф. Это не более чем домыслы, решение будет за советом директоров.

    Медведев – профессионал, если у него есть интересное предложение, то у него есть право внести свое предложение, которое будет рассмотрено», – сказал Чернышенко.

    Александр Медведев: «По одной из концепций развития КХЛ клубы могут объединиться и проводить матчи в двух городах»

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