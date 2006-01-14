Дмитрий Чернышенко об объединении клубов КХЛ: «Это не более чем домыслы»

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал появившуюся информацию о возможном объединении ряда клубов.

«Рейтинг (команд) мы будем подводить по итогам плей-офф. Это не более чем домыслы, решение будет за советом директоров.

Медведев – профессионал, если у него есть интересное предложение, то у него есть право внести свое предложение, которое будет рассмотрено», – сказал Чернышенко.

Александр Медведев: «По одной из концепций развития КХЛ клубы могут объединиться и проводить матчи в двух городах»