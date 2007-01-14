Матч звезд КХЛ. Дивизион Тарасова в финале обыграл Дивизион Чернышева, Дивизион Боброва уступил Дивизиону Харламова в матче за 3-е место

В Астане 14 января проходит Матч звезд КХД. В первом полуфинале Дивизион Тарасова по буллитам обыграл Дивизион Харламова и вышел в финал. Во втором полуфинале Дивизион Чернышева был сильнее Дивизиона Боброва.
В матче за 3-е место Дивизион Харламова обыграл Дивизион Боброва. В финальной игре Дивизион Тарасова одолел Дивизион Чернышева.
Матч звезд КХЛ
Финал
Дивизион Тарасова – Дивизион Чернышева – 5:4 (2:1)
0:1 – 1 Дэллман (Ларсен)
1:1 – 1 Кагарлицкий (Мозик, Капризов)
2:1 – 8 Коваленко (Кагарлицкий, Капризов)
2:2 – 12 Мартынов (Коробкин, Медведев)
3:2 – 14 Коваленко (Козун)
4:2 – 14 Кагарлицкий (Падакин, Капризов)
4:3 – 17 Умарк (Ларсен, Дэллман)
5:3 – 18 Капризов (Кронвалль, Никулин)
5:4 – 19 Медведев (Бывальцев, Ткачев)
Матч за 3-е место
Дивизион Харламова – Дивизион Боброва – 8:4 (3:2, 5:2)
1:0 – 2 Береглазов (Трямкин)
2:0 – 4 Гераськин (Марков, Варфоломеев)
2:1 – 5 Ковальчук
2:2 – 6 Индрашис (Толванен)
3:2 – 8 Мозякин (Трямкин)
4:2 – 12 Мозякин (Трямкин)
5:2 – 12 Секстон (Береглазов)
5:3 – 13 Калинин (Гусев)
6:3 – 16 Варфоломеев (Гераськин, Береглазов)
6:4 – 18 Ковальчук (Гусев, Леписто)
7:4 – 20 Трямкин
8:4 – 20 Гераськин (Варфоломеев, Трямкин)
Полуфиналы
Дивизион Чернышева – Дивизион Боброва – 6:5 Б (2:1, 3:4, 1:0)
1:0 – 5 Дэллман (Вей)
1:1 – 9 Гусев (Ковальчук, Запольски)
2:1 – 10 Медведев (Умарк)
2:2 – 12 Ковальчук (Волошин)
3:2 – 13 Коробкин (Умарк)
3:3 – 15 Бойчак (Волошин, Херсли)
3:4 – 16 Гусев (Ковальчук, Леписто)
4:4 – 17 Ткачев (Бывальцев)
5:4 – 19 Медведев (Доус, Мартынов)
5:5 – 20 Гусев (Индрашис, Калинин)
Дивизион Харламова – Дивизион Тарасова – 3:4 Б (2:1, 1:2, 0:1)
0:1 – 2 Козун
1:1 – 8 Ткачев (Щехура)
2:1 – 10 Мозякин (Варфоломеев, Трямкин)
2:2 – 15 Нестеров (Кагарлицкий, Козун)
3:2 – 18 Ткачев (Секстон, Геноуэй)
3:3 – 20 Козун (Кагарлицкий, Капризов)
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