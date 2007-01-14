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    Матч звезд КХЛ. Дивизион Тарасова в финале обыграл Дивизион Чернышева, Дивизион Боброва уступил Дивизиону Харламова в матче за 3-е место

    Теги КХЛ Матч звезд КХЛ

    В Астане 14 января проходит Матч звезд КХД. В первом полуфинале Дивизион Тарасова по буллитам обыграл Дивизион Харламова и вышел в финал. Во втором полуфинале Дивизион Чернышева был сильнее Дивизиона Боброва.

    В матче за 3-е место Дивизион Харламова обыграл Дивизион Боброва. В финальной игре Дивизион Тарасова одолел Дивизион Чернышева.

    Матч звезд КХЛ

    Финал

    Дивизион Тарасова – Дивизион Чернышева – 5:4 (2:1)

    0:1 – 1 Дэллман (Ларсен)

    1:1 – 1 Кагарлицкий (Мозик, Капризов)

    2:1 – 8 Коваленко (Кагарлицкий, Капризов)

    2:2 – 12 Мартынов (Коробкин, Медведев)

    3:2 – 14 Коваленко (Козун)

    4:2 – 14 Кагарлицкий (Падакин, Капризов)

    4:3 – 17 Умарк (Ларсен, Дэллман)

    5:3 – 18 Капризов (Кронвалль, Никулин)

    5:4 – 19 Медведев (Бывальцев, Ткачев)

    Матч за 3-е место

    Дивизион Харламова – Дивизион Боброва – 8:4 (3:2, 5:2)

    1:0 – 2 Береглазов (Трямкин)

    2:0 – 4 Гераськин (Марков, Варфоломеев)

    2:1 – 5 Ковальчук

    2:2 – 6 Индрашис (Толванен)

    3:2 – 8 Мозякин (Трямкин)

    4:2 – 12 Мозякин (Трямкин)

    5:2 – 12 Секстон (Береглазов)

    5:3 – 13 Калинин (Гусев)

    6:3 – 16 Варфоломеев (Гераськин, Береглазов)

    6:4 – 18 Ковальчук (Гусев, Леписто)

    7:4 – 20 Трямкин

    8:4 – 20 Гераськин (Варфоломеев, Трямкин)

     

    Полуфиналы

    Дивизион Чернышева – Дивизион Боброва – 6:5 Б (2:1, 3:4, 1:0)

    1:0 – 5 Дэллман (Вей)

    1:1 – 9 Гусев (Ковальчук, Запольски)

    2:1 – 10 Медведев (Умарк)

    2:2 – 12 Ковальчук (Волошин)

    3:2 – 13 Коробкин (Умарк)

    3:3 – 15 Бойчак (Волошин, Херсли)

    3:4 – 16 Гусев (Ковальчук, Леписто)

    4:4 – 17 Ткачев (Бывальцев)

    5:4 – 19 Медведев (Доус, Мартынов)

    5:5 – 20 Гусев (Индрашис, Калинин)

    Дивизион Харламова – Дивизион Тарасова – 3:4 Б (2:1, 1:2, 0:1)

    0:1 – 2 Козун

    1:1 – 8 Ткачев (Щехура)

    2:1 – 10 Мозякин (Варфоломеев, Трямкин)

    2:2 – 15 Нестеров (Кагарлицкий, Козун)

    3:2 – 18 Ткачев (Секстон, Геноуэй)

    3:3 – 20 Козун (Кагарлицкий, Капризов)

     

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