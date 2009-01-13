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    Матч звезд КХЛ. Команда дивизиона Харламова выиграла Мастер-шоу

    Теги Андрей Назаров КХЛ Матч звезд КХЛ Игорь Гераськин

    Команда дивизиона Харламова стал победителем мастер-шоу Матча звезд КХЛ, выиграв седьмой конкурс дня – командную эстафету.

    Коллектив под руководством Андрея Назарова опередила соперников из дивизионов Боброва, Чернышева и Тарасова по дополнительному показателю – лучшему результату игрока из МХЛ Игоря Гераськина во втором конкурсе.

    Итоговые результаты команд:

    Дивизион Харламова – 3 очка

    Дивизион Боброва – 2 очка

    Дивизион Чернышева – 2 очка

    Дивизион Тарасова – 1 очко

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