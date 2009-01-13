Матч звезд КХЛ. Команда дивизиона Харламова выиграла Мастер-шоу

Команда дивизиона Харламова стал победителем мастер-шоу Матча звезд , выиграв седьмой конкурс дня – командную эстафету.

Коллектив под руководством опередила соперников из дивизионов Боброва, Чернышева и Тарасова по дополнительному показателю – лучшему результату игрока из МХЛ Игоря Гераськина во втором конкурсе.

Итоговые результаты команд:

Дивизион Харламова – 3 очка

Дивизион Боброва – 2 очка

Дивизион Чернышева – 2 очка

Дивизион Тарасова – 1 очко