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    Знарок одержал 100 побед в СКА, проведя 121 матч. Это лучший результат в истории клуба

    Теги СКА Барри Смит Борис Михайлов Олег Знарок КХЛ рекорды

    Победа над «Локомотивом» стала для тренера Олега Знарка 100-й во главе СКА в чемпионатах России.

    Он быстрее всех тренеров СКА добрался до этой отметки – ему потребовался всего 121 матч.

    84 победы при Знарке СКА одержал в основное время, еще по 8 побед – в овертайме и по буллитам.

    Кроме того, он стал четвертым тренером, выигрывавшим 100 матчей со СКА. Больше побед у Барри Смита (114), Николая Пучкова (193) и Бориса Михайлова (234).

    Знарок работает в СКА с лета 2016 года.

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