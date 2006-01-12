Знарок одержал 100 побед в СКА, проведя 121 матч. Это лучший результат в истории клуба

Победа над «Локомотивом» стала для тренера Олега Знарка 100-й во главе СКА в чемпионатах России.

Он быстрее всех тренеров СКА добрался до этой отметки – ему потребовался всего 121 матч.

84 победы при Знарке СКА одержал в основное время, еще по 8 побед – в овертайме и по буллитам.

Кроме того, он стал четвертым тренером, выигрывавшим 100 матчей со СКА. Больше побед у (114), Николая Пучкова (193) и Бориса Михайлова (234).

Знарок работает в СКА с лета 2016 года.