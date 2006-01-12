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    13 игроков КХЛ попали в состав сборной Канады на Олимпиаду

    Теги Дерек Рой Крис Келли Рене Бурк Жильбер Брюле Войтек Вольски сборная Канады Максим Лапьер Эндрю Эббетт Мэйсон Рэймонд Максим Норо Марк-Андре Граньяни Крис Ли Пхенчхан-2018 Джастин Питерс Эрик О′Делл Уилли Дежарден Роб Клинкхаммер олимпийский хоккейный турнир Кевин Пулен Куинтон Хауден Брэндoн Козун Линден Вей Бен Скривенс Стефан Эллиотт Кристиан Томас Коди Голубеф Чей Геноуэй Мэт Робинсон Карл Столлери

    Определен окончательный состав сборной Канады на Олимпиаду-2018.

    13 игроков в заявке канадцев на турнир представляют КХЛ.

    Вратари: Джастин Питерс («Кельн», Германия), Бен Скривенс («Салават Юлаев», КХЛ), Кевин Пулен («Медвешчак», Австрия).

    Защитники: Стефан Эллиотт (ХВ-71, Швеция), Чей Геноуэй («Лада», КХЛ), Коди Голубеф («Стоктон Хит», АХЛ), Марк-Андре Граньяни («Динамо» Минск, КХЛ), Крис Ли (магнитогорский «Металлург», КХЛ), Максим Норо («Берн», Швейцария), Мэт Робинсон (ЦСКА, КХЛ), Карл Столлери («Динамо» Рига, КХЛ).

    Нападающие: Рене Бурк («Юргорден», Швеция), Жильбер Брюле («Куньлунь», КХЛ), Эндрю Эббетт («Берн», Швейцария), Куинтон Хауден («Динамо» Минск, КХЛ), Крис Келли, Роб Клинкхаммер («Ак Барс», КХЛ), Брэндон Козун («Локомотив», КХЛ), Максим Лапьер («Лугано», Швейцария), Эрик О’Делл («Сочи», КХЛ), Мэйсон Рэймонд («Берн», Швейцария), Дерек Рой («Линчепинг», Швеция), Кристиан Томас («Уилкс-Бэрри», АХЛ), Линден Вей («Барыс», КХЛ), Войтек Вольски (магнитогорский «Металлург», КХЛ).

    Главным тренером команды является Уилли Дежарден.

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