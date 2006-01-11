КХЛ. «Сибирь» принимает «Авангард», СКА – «Локомотив»

КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 января, 12.30, «Фетисов-Холл»
- 1:0 – 22 Земченок (Мищенко)
- 2:0 – 44 Казаков (Фищенко, Махановский)
- 2:1 – 50 Сагадеев (Бельгибаев, Лихотников)
- 3:1 – 59 Алексеев (Мищенко, Вихарев)
- Дата проведения
- 11 января, 15.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
- 0:1 – 14 Михеев ()
- 1:1 – 14 Ермаков ()
- 1:2 – 33 Ковалев (Самохвалов)
- Дата проведения
- 11 января, 19.30, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 11 января, 19.30, «Ледовый дворец Витязь»
- Дата проведения
- 11 января, 19.30, «Хартвалл Арена»
- Дата проведения
- 11 января, 19.30, «Ледовый дворец ЦСКА»
- Дата проведения
- 11 января, 21.00, «Словнафт-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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