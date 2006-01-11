Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    КХЛ. «Сибирь» принимает «Авангард», СКА – «Локомотив»

    Теги Авангард Сибирь ЦСКА Локомотив Лада СКА Витязь Трактор Автомобилист результаты Слован Йокерит КХЛ Барыс Адмирал Куньлунь Ред Стар

    КХЛ

    Регулярный чемпионат

    Адмирал – Барыс 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
    Дата проведения
    11 января, 12.30, «Фетисов-Холл»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 22 Земченок (Мищенко)
    2:0 – 44 Казаков (Фищенко, Махановский)
    2:1 – 50 Сагадеев (Бельгибаев, Лихотников)
    3:1 – 59 Алексеев (Мищенко, Вихарев)

     

    Сибирь – Авангард 1:2 (3 период)
    Дата проведения
    11 января, 15.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 14 Михеев ()
    1:1 – 14 Ермаков ()
    1:2 – 33 Ковалев (Самохвалов)

     

    СКА – Локомотив
    Дата проведения
    11 января, 19.30, «Ледовый дворец»
    Онлайн матча Видео

     

    Витязь – Автомобилист
    Дата проведения
    11 января, 19.30, «Ледовый дворец Витязь»
    Онлайн матча Видео

     

    Йокерит – Куньлунь
    Дата проведения
    11 января, 19.30, «Хартвалл Арена»
    Онлайн матча Видео

     

    ЦСКА – Лада
    Дата проведения
    11 января, 19.30, «Ледовый дворец ЦСКА»
    Онлайн матча Видео

     

    Слован – Трактор
    Дата проведения
    11 января, 21.00, «Словнафт-Арена»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица КХЛ

    Статистика КХЛ

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться