Четыре матча «Спартака» в 2018 году посетили более 38 тысяч зрителей

Посещаемость матча регулярного чемпионата между «Спартаком» и «Сочи» (2:3 ОТ) составила 7 115 человек.

На первую игру в 2018 году с «Салаватом Юлаевым» (3:2) на трибунах «ВТБ Ледовый дворец» собралось 11 300 болельщиков.

Посмотреть следующий матч с «Ак Барсом» (2:3) на арену пришли 10 804 человек.

Затем игру с «Нефтехимиком» (3:2) посетили 9 347 зрителей.

Всего в 2018 году красно-белые провели четыре домашних матча, которые в общей сложности посетили 38 566 зрителей.