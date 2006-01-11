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    Четыре матча «Спартака» в 2018 году посетили более 38 тысяч зрителей

    Теги Спартак болельщики КХЛ

    Посещаемость матча регулярного чемпионата КХЛ между «Спартаком» и «Сочи» (2:3 ОТ) составила 7 115 человек.

    На первую игру в 2018 году с «Салаватом Юлаевым» (3:2) на трибунах «ВТБ Ледовый дворец» собралось 11 300 болельщиков.

    Посмотреть следующий матч с «Ак Барсом» (2:3) на арену пришли 10 804 человек.

    Затем игру с «Нефтехимиком» (3:2) посетили 9 347 зрителей.

    Всего в 2018 году красно-белые провели четыре домашних матча, которые в общей сложности посетили 38 566 зрителей.

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