НХЛ. Сергачев – пятый в списке претендентов на «Колдер Трофи»

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев занимает пятое место в списке претендентов на «Колдер Трофи» – приз лучшему новичку сезона.
Голосование проводилось среди 18 сотрудников официального сайта лиги.
Итоги голосования:
Брок Босер («Ванкувер») – 82 очка, Мэтью Барзэл («Айлендерс») – 67, Чарли Макэвой («Бостон») – 31, Клейтон Келлер («Аризона») – 29, Михаил Сергачев («Тампа-Бэй») – 19.
В текущем сезоне Сергачев провел 43 матча и набрал 26 (8+18) очков.
Подробную статистику его выступлений можно увидеть здесь.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.