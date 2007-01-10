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    НХЛ. Сергачев – пятый в списке претендентов на «Колдер Трофи»

    Теги Айлендерс Бостон Тампа-Бэй Ванкувер Аризона НХЛ Мэтью Барзэл Михаил Сергачев Клейтон Келлер Чарли Макэвой Брок Босер

    Защитник «Тампы» Михаил Сергачев занимает пятое место в списке претендентов на «Колдер Трофи» – приз лучшему новичку сезона.

    Голосование проводилось среди 18 сотрудников официального сайта лиги.

    Итоги голосования: 

    Брок Босер («Ванкувер») – 82 очка, Мэтью Барзэл («Айлендерс») – 67, Чарли Макэвой («Бостон») – 31, Клейтон Келлер («Аризона») – 29, Михаил Сергачев («Тампа-Бэй») – 19.

    В текущем сезоне Сергачев провел 43 матча и набрал 26 (8+18) очков.

    Подробную статистику его выступлений можно увидеть здесь.

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