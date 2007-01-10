НХЛ. Сергачев – пятый в списке претендентов на «Колдер Трофи»

Защитник Михаил Сергачев занимает пятое место в списке претендентов на «Колдер Трофи» – приз лучшему новичку сезона.

Голосование проводилось среди 18 сотрудников официального сайта лиги.

Итоги голосования:

Брок Босер («Ванкувер») – 82 очка, Мэтью Барзэл («Айлендерс») – 67, Чарли Макэвой ( ) – 31, Клейтон Келлер («Аризона») – 29, Михаил Сергачев («Тампа-Бэй») – 19.

В текущем сезоне Сергачев провел 43 матча и набрал 26 (8+18) очков.

Подробную статистику его выступлений можно увидеть здесь.