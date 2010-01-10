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    КХЛ. «Магнитка» уступила «Словану», СКА обыграл «Куньлунь», ЦСКА победил «Автомобилист»

    Теги Металлург Мг ЦСКА Локомотив Лада СКА Трактор Амур Автомобилист результаты Слован Йокерит Динамо Минск КХЛ Барыс Югра Адмирал Куньлунь Ред Стар

    КХЛ

    Регулярный чемпионат

    Адмирал – Югра 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
    Дата проведения
    9 января, 12.30, «Фетисов-Холл»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 15 Королев (Виклунд, Савинайнен)
    1:1 – 34 Вихарев (Земченок)
    2:1 – 53 Глазков (Яковлев, Бутузов)
    Вратари: Серебряков 40/41 – Проскуряков 18/20.
    Амур – Барыс 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
    Дата проведения
    9 января, 12.30, «Платинум-арена»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 31 Коларж (Зогорна)
    1:1 – 41 Дэллман (Маклюков, Старченко)
    2:1 – 42 Горшков (Йордан, Клопов)
    3:1 – 43 Бердюков ()
    Вратари: Метсола 25/26 – Кудрявцев 41/44.
    СКА – Куньлунь 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)
    Дата проведения
    9 января, 19.30, «Ледовый дворец»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 2 Бек (Дефазио)
    1:1 – 8 Плотников (Гусев, Шипачев)
    2:1 – 11 Гусев (Шипачев, Плотников)
    2:2 – 12 Кейн (Костицын, Ибрагимов)
    3:2 – 35 Прохоркин (Широков)
    4:2 – 58 Плотников (Шипачев, Херсли)
    Вратари: Шестеркин 20/22 – Хелльберг 45/49.
    Витязь – Лада 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)
    Дата проведения
    9 января, 19.30, «Ледовый дворец Витязь»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 10 Макеев (Никулин, Афиногенов)
    2:0 – 13 Лазарев (Семин)
    3:0 – 27 Горак (Рендулич)
    4:0 – 36 Никулин (Копейкин, Афиногенов)
    4:1 – 38 Харпер (Капустин, Геноуэй)
    5:1 – 45 Швец-Роговой (Мозик, Макеев)
    Вратари: Сапрыкин 26/27 – Лазушин 20/24, Красоткин 11/12.
    Йокерит – Трактор 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
    Дата проведения
    9 января, 19.30, «Хартвалл Арена»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 1 О'Нил (Толванен)
    2:0 – 39 Йормакка (Йенсен, Норман)
    3:0 – 46 Йенсен (Гилрой, Регин)
    Вратари: Запольски 25/25 – Францоуз 19/22, Демченко 1/1.
    Динамо Минск – Локомотив 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
    Дата проведения
    9 января, 19.30, «Арена-Минск»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 24 Хауден (Шинкевич, Фонтэйн)
    1:1 – 28 Крунвалль (Накладал, Контиола)
    1:2 – 43 Кадейкин (Любушкин, Картаев)
    1:3 – 59 Тэлбот (Крунвалль, Козун)
    Вратари: Энрот 18/21 – Коновалов 21/22.
    ЦСКА – Автомобилист 4:3 (1:2, 1:0, 2:1)
    Дата проведения
    9 января, 19.30, «Ледовый дворец ЦСКА»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 11 Миловзоров (Паре, Крикунов)
    1:1 – 17 Григоренко (Марченко, Петров)
    1:2 – 18 Голышев (Чесалин)
    2:2 – 39 Шумаков (Шалунов, Марченко)
    3:2 – 43 Ничушкин (Сорокин, Пашнин)
    4:2 – 54 Телегин (Андронов)
    4:3 – 57 Голышев (Куляш, Обидин)
    Вратари: Сорокин 38/41 – Сохатский 32/36.
    Слован – Металлург Мг 4:3 (1:0, 3:1, 0:2)
    Дата проведения
    9 января, 21.00, «Словнафт-Арена»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 8 Микуш ()
    2:0 – 26 Эберт (Гарбутт)
    2:1 – 27 Вольски (Коварж, Ли)
    3:1 – 28 Слобода (Щербатов, Эберт)
    4:1 – 37 Бойчак (Ржепик, Микуш)
    4:2 – 50 Бобряшов ()
    4:3 – 54 Эллисон (Мозякин, Вольски)
    Вратари: Штепанек 37/40 – Самсонов 16/17, Кошечкин 15/18.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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