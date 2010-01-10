КХЛ. «Магнитка» уступила «Словану», СКА обыграл «Куньлунь», ЦСКА победил «Автомобилист»

КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 9 января, 12.30, «Фетисов-Холл»
- 0:1 – 15 Королев (Виклунд, Савинайнен)
- 1:1 – 34 Вихарев (Земченок)
- 2:1 – 53 Глазков (Яковлев, Бутузов)
- Вратари: Серебряков 40/41 – Проскуряков 18/20.
- Дата проведения
- 9 января, 12.30, «Платинум-арена»
- 1:0 – 31 Коларж (Зогорна)
- 1:1 – 41 Дэллман (Маклюков, Старченко)
- 2:1 – 42 Горшков (Йордан, Клопов)
- 3:1 – 43 Бердюков ()
- Дата проведения
- 9 января, 19.30, «Ледовый дворец»
- 0:1 – 2 Бек (Дефазио)
- 1:1 – 8 Плотников (Гусев, Шипачев)
- 2:1 – 11 Гусев (Шипачев, Плотников)
- 2:2 – 12 Кейн (Костицын, Ибрагимов)
- 3:2 – 35 Прохоркин (Широков)
- 4:2 – 58 Плотников (Шипачев, Херсли)
- Дата проведения
- 9 января, 19.30, «Ледовый дворец Витязь»
- 1:0 – 10 Макеев (Никулин, Афиногенов)
- 2:0 – 13 Лазарев (Семин)
- 3:0 – 27 Горак (Рендулич)
- 4:0 – 36 Никулин (Копейкин, Афиногенов)
- 4:1 – 38 Харпер (Капустин, Геноуэй)
- 5:1 – 45 Швец-Роговой (Мозик, Макеев)
- Дата проведения
- 9 января, 19.30, «Хартвалл Арена»
- Дата проведения
- 9 января, 19.30, «Арена-Минск»
- 1:0 – 24 Хауден (Шинкевич, Фонтэйн)
- 1:1 – 28 Крунвалль (Накладал, Контиола)
- 1:2 – 43 Кадейкин (Любушкин, Картаев)
- 1:3 – 59 Тэлбот (Крунвалль, Козун)
- Дата проведения
- 9 января, 19.30, «Ледовый дворец ЦСКА»
- 0:1 – 11 Миловзоров (Паре, Крикунов)
- 1:1 – 17 Григоренко (Марченко, Петров)
- 1:2 – 18 Голышев (Чесалин)
- 2:2 – 39 Шумаков (Шалунов, Марченко)
- 3:2 – 43 Ничушкин (Сорокин, Пашнин)
- 4:2 – 54 Телегин (Андронов)
- 4:3 – 57 Голышев (Куляш, Обидин)
- Дата проведения
- 9 января, 21.00, «Словнафт-Арена»
- 1:0 – 8 Микуш ()
- 2:0 – 26 Эберт (Гарбутт)
- 2:1 – 27 Вольски (Коварж, Ли)
- 3:1 – 28 Слобода (Щербатов, Эберт)
- 4:1 – 37 Бойчак (Ржепик, Микуш)
- 4:2 – 50 Бобряшов ()
- 4:3 – 54 Эллисон (Мозякин, Вольски)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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