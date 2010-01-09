Вернувшийся из НХЛ Бурмистров закончил матч с «Северсталью» с полезностью «-4»

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров не набрал ни одного очка в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (2:5).
Бурмистров провел на льду почти 18 минут, ни разу не бросил по воротам, выиграл 78% вбрасываний (11 из 14) и закончил игру с показателем полезности «-4».
После возвращения из НХЛ форвард провел три игры и сделал две голевые передачи.
Бурмистров о том, что КХЛ – лига стариков: «Не считаю нужным отвечать на этот вопрос»
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