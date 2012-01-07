Бурмистров о том, что КХЛ – лига стариков: «Не считаю нужным отвечать на этот вопрос»

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров не стал подробно комментировать свои слова о том, что – лига стариков.

В 2010 году Бурмистров сказал: «Я ненавижу КХЛ. Это лига для стариков».

– Вы говорили о том, что КХЛ – «лига стариков» и вернетесь в Россию только будучи в возрасте Ягра. Ягр в НХЛ, а вы тут. Что скажете на это?

– Ребят, вы приходите к одному и тому же вопросу.

Этот вопрос задавали, когда я прошлый раз возвращался в . Тогда я на него ответил. Не считаю нужным отвечать на этот вопрос еще раз.

– Тот «Ак Барс», из которого вы уходили, и нынешняя команда по стилю сильно отличаются?

– Думаю, не отличаются. «Ак Барс» такая же сильная команда, какая была и два года назад. Мы тогда вышли в финал.

У нас задача одна – всегда играть в финале. Я пришел в очень сильную команду, надо серьезно готовиться к плей-офф.

– Вы пока играете в центре в четвертом звене. Насколько вы довольны игровым временем, теми функциями, которые вам предложили?

– Судя по последним двум играм, наше звено все время играло в зоне атаке. Мы довольно неплохо играли в атаке.

Я не могу сказать, что у нас кто-то играет, как четвертое звено. Думаю, у нас все звенья играют как первая пятёрка.

– Никто почти в прессе положительно не воспринял ваш переход в «Ак Барс». Чувствовали ли давление?

– Не читаю то, что вы пишите в прессе, – заявил Бурмистров