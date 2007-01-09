Тренер молодежки Браташ: «В матче с США мы больше заслуживали победы, а по игре не уступали ни шведам, ни чехам»

Тренер молодежной сборной России Олег Браташ прокомментировал итоги МЧМ-2018, на котором россияне вылетели на стадии четвертьфинала.

«На поверхности лежит неудачная реализация большинства – это всем известный факт. По голу в большинстве – этого нам не хватило.

Мы действительно не уступали соперникам по игре, ни шведам, ни американцам, ни чехам. Исполнительного мастерства еще где-то недоставало. Вот этой капли нам чуть-чуть не хватило.

Соглашусь с Валерием Николаевичем (Брагиным), ребят упрекнуть не в чем. Все старались, все хотели, но так получилось.

Что касается вратарской линии, очень у канадцев интересный голкипер, у шведов неплохой. У нас , считаю, сыграл на хорошем уровне. Остальным ребятам уже не осталось времени себя проявить.

Кого ждет светлое будущее из нашей сборной? Это уже от самих игроков зависит. Мы отобрали лучших.

В матче с американцами мы больше заслуживали победы и по праву бы занимали место в тройке призеров», – сказал Браташ.

Россия вылетела с МЧМ. Все по делу