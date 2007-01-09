Тренер молодежки Браташ: «В матче с США мы больше заслуживали победы, а по игре не уступали ни шведам, ни чехам»

Тренер молодежной сборной России Олег Браташ прокомментировал итоги МЧМ-2018, на котором россияне вылетели на стадии четвертьфинала.
«На поверхности лежит неудачная реализация большинства – это всем известный факт. По голу в большинстве – этого нам не хватило.
Мы действительно не уступали соперникам по игре, ни шведам, ни американцам, ни чехам. Исполнительного мастерства еще где-то недоставало. Вот этой капли нам чуть-чуть не хватило.
Соглашусь с Валерием Николаевичем (Брагиным), ребят упрекнуть не в чем. Все старались, все хотели, но так получилось.
Что касается вратарской линии, очень у канадцев интересный голкипер, у шведов неплохой. У нас Влад Сухачев, считаю, сыграл на хорошем уровне. Остальным ребятам уже не осталось времени себя проявить.
Кого ждет светлое будущее из нашей сборной? Это уже от самих игроков зависит. Мы отобрали лучших.
В матче с американцами мы больше заслуживали победы и по праву бы занимали место в тройке призеров», – сказал Браташ.
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