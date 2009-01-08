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    НХЛ. Малкин – вторая звезда игрового дня

    Теги Питтсбург Филадельфия Тампа-Бэй Евгений Малкин НХЛ Шон Кутюрье Янни Гурде

    Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин был признан второй звездой по итогам игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ.

    Малкин набрал 3 (2+1) очка в матче с «Бостоном» (6:5 ОТ) и забросил победную шайбу в овертайме.

    Первой звездой дня стал нападающий «Тампы Бэй» Янни Гурде, на счету которого две шайбы и результативный пас в выездном матче с «Детройтом» (5:2).

    На третьем месте в списке звезд дня форвард «Филадельфии» Шон Кутюрье, оформивший дубль в домашней игре с «Баффало» (4:1).

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