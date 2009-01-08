НХЛ. Малкин – вторая звезда игрового дня

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин был признан второй звездой по итогам игрового дня в регулярном чемпионате .

Малкин набрал 3 (2+1) очка в матче с «Бостоном» (6:5 ОТ) и забросил победную шайбу в овертайме.

Первой звездой дня стал нападающий Янни Гурде, на счету которого две шайбы и результативный пас в выездном матче с «Детройтом» (5:2).

На третьем месте в списке звезд дня форвард «Филадельфии» Шон Кутюрье, оформивший дубль в домашней игре с «Баффало» (4:1).