Форвард «Магнитки» Казионов дисквалифицирован на пять матчей за бросок в судью

КХЛ дисквалифицировала нападающего магнитогорского «Металлурга» Дениса Казионова на пять матчей.
Хоккеист заработал штраф до конца матча в игре с «Локомотивом», бросив шайбу в арбитра Николая Акузовского.
Казионов также выплатит денежный штраф.
КХЛ дисквалифицировала нападающего магнитогорского «Металлурга» Дениса Казионова на пять матчей.
Хоккеист заработал штраф до конца матча в игре с «Локомотивом», бросив шайбу в арбитра Николая Акузовского.
Казионов также выплатит денежный штраф.
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