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    Форвард «Магнитки» Казионов дисквалифицирован на пять матчей за бросок в судью

    Теги Металлург Мг Локомотив дисквалификации судьи Денис Казионов видео КХЛ Николай Акузовский

    КХЛ дисквалифицировала нападающего магнитогорского «Металлурга» Дениса Казионова на пять матчей.

    Хоккеист заработал штраф до конца матча в игре с «Локомотивом», бросив шайбу в арбитра Николая Акузовского.

    Казионов также выплатит денежный штраф.

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