Вестерлунд – третий тренер, который отказался от участия в Матче звезд КХЛ

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд пропустит Матч звезд КХЛ.
«К сожалению, я не смогу принять участие в Матче звезд по семейным обстоятельствам», – заявил Вестерлунд.
Финский специалист должен был быть тренером дивизиона Чернышева вместо Андрея Скабелки. Об этом лига объявила во вторник.
Вестерлунд стал третьим тренером за последнее время, который отказался от участия в звездном уик-энде. Ранее это сделали Зинэтула Билялетдинов и Олег Знарок.
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