Вестерлунд – третий тренер, который отказался от участия в Матче звезд КХЛ

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд пропустит Матч звезд .

«К сожалению, я не смогу принять участие в звезд по семейным обстоятельствам», – заявил Вестерлунд.

Финский специалист должен был быть тренером дивизиона Чернышева вместо Андрея Скабелки. Об этом лига объявила во вторник.

Вестерлунд стал третьим тренером за последнее время, который отказался от участия в звездном уик-энде. Ранее это сделали Зинэтула Билялетдинов и .