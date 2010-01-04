Игорь Ларионов: «Было бы не совсем правильно, выиграй молодежка медали. По игре Россия их не заслуживала»

Двукратный олимпийский чемпион, известный агент подвел итоги МЧМ-2018 для сборной России, впервые за 8 лет оставшейся без медалей турнира.

– Как вам итоговый результат нашей молодежки?

– По большому счету, это максимум, который могла выполнить сборная России. На большее по демонстрируемой игре нам просто было сложно рассчитывать. Брагин, считаю, выжал все, что мог. Не могу оспаривать его решения по выбранным игрокам, по тренерскому штабу. У него есть свои советчики: скауты, помощники.

– Одна из 20 реализованных попыток в большинстве. Как такое возможно?

– Эти вещи нужно детально анализировать, детально прорабатывать. Говорят, что у нас было мало времени для тренировок. Но я не думаю, что в этом вся проблема. Посмотрите на другие команды, ведь они были в таких же условиях. Но почему-то находили возможность забрасывать шайбы. Вопрос заключается в уровне игроков, собранных в нашей сборной. Это те люди, о которых мы сейчас говорим, которые у нас сейчас есть. Процент реализации большинства у сборной России был просто катастрофическим.

– Некоторые специалисты считают, что американцы сыграли в русский хоккей. Мы действительно проигрываем США в школе или это недоработка в нашей системе?

– А давно мы играли-то в наш русский хоккей? Сейчас все так играют. Все пятеро двигаются, все пятеро играют на любой позиции. В этом у нас большое упущение. Это вопрос к людям, которые отвечают за хоккей. Говорят, что у нас все хорошо, все здорово. Что у нас все будет лучше в следующем году. Но это большая ошибка и большое заблуждение.

Мы пользуемся пластырем. У нас открылась рана. Вроде, крови особо не видно. Но все равно, когда ты пластырь отлепляешь, то она – рана – кровоточит. Поэтому здесь гораздо глубже ситуация. Неважно, что там говорят, в русский хоккей мы играем, советский или североамериканский. Важно число игроков, возможность выбора и насколько они готовы.

Я считаю, что было бы не совсем правильно, если бы наши ребята выиграли медали. По игре, которую показали, Россия не заслуживала медалей. Это трезвая оценка, а не критика. Мы должны быть людьми, которые перестанут удивляться. Мы должны быть в тройке лидеров по игре, по эволюции самой игры. К сожалению, мы этого не видим, – сказал Ларионов.

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