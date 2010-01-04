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    Владислав Третьяк: «За последние 8 лет у России больше всего медалей. Канада за тот же отрезок трижды оставалась вне пьедестала»

    Теги молодежная сборная России Владислав Третьяк молодежная сборная Канады молодежный чемпионат мира

    Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал вылет молодежной сборной России с МЧМ-2018 на стадии четвертьфинала.

    «В Баффало у нас была хорошая команда, в коллективе была отличная атмосфера. Наша сборная самоотверженно билась, блокировала броски, достаточно уверенно играл вратарь.

    Игроки были хорошо готовы физически, при игре «5 на 5» действовали на равных, не уступали в движении.

    Неплохо работали игровые сочетания, в том числе и клубные связки. Хорошо действовали спецбригады меньшинства, из 20 попыток пропустили только три гола.

    «А вот с большинством все было не лучшим образом – всего одна реализованная попытка из 20. Страдала и игровая дисциплина – было слишком много неоправданных удалений. Эти два фактора повлияли на наше выступление.

    Есть уверенность, что в следующем году мы выступим лучше, когда подрастут игроки 1999-2000 годов рождения, в том числе и те, кто выступал на МЧМ в этом году», – сказал Третьяк.

    «У России из года в год выступает сильная команда, всегда претендующая на призовые места.

    За последние восемь лет у нашей страны больше всего медалей. К примеру, та же Канада за тот же отрезок времени трижды оставалась вне пьедестала.

    Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку нашей сборной, всех, кто поддерживал нашу «молодежку» в Баффало, а также тех, кто не спал ночами и болел у экранов! Знаю, что таких людей было очень много», – заявил функционер.

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