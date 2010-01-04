Владислав Третьяк: «За последние 8 лет у России больше всего медалей. Канада за тот же отрезок трижды оставалась вне пьедестала»

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал вылет молодежной сборной России с МЧМ-2018 на стадии четвертьфинала.

«В Баффало у нас была хорошая команда, в коллективе была отличная атмосфера. Наша сборная самоотверженно билась, блокировала броски, достаточно уверенно играл вратарь.

Игроки были хорошо готовы физически, при игре «5 на 5» действовали на равных, не уступали в движении.

Неплохо работали игровые сочетания, в том числе и клубные связки. Хорошо действовали спецбригады меньшинства, из 20 попыток пропустили только три гола.

«А вот с большинством все было не лучшим образом – всего одна реализованная попытка из 20. Страдала и игровая дисциплина – было слишком много неоправданных удалений. Эти два фактора повлияли на наше выступление.

Есть уверенность, что в следующем году мы выступим лучше, когда подрастут игроки 1999-2000 годов рождения, в том числе и те, кто выступал на МЧМ в этом году», – сказал Третьяк.

«У России из года в год выступает сильная команда, всегда претендующая на призовые места.

За последние восемь лет у нашей страны больше всего медалей. К примеру, та же Канада за тот же отрезок времени трижды оставалась вне пьедестала.

Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку нашей сборной, всех, кто поддерживал нашу «молодежку» в Баффало, а также тех, кто не спал ночами и болел у экранов! Знаю, что таких людей было очень много», – заявил функционер.