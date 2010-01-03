НХЛ. Бобровский стал 4-м российским вратарем, одержавшим 200 побед в лиге

Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский одержал победу в матче с «Далласом» (2:1).
Российский вратарь отразил 21 бросок по своим воротам из 22.
Эта победа стала для него 19-й в сезоне и 200-й в карьере в НХЛ. Бобровский – четвертый российский вратарь в истории лиги, достигший этой отметки.
До него ее пересекли Евгений Набоков (353), Николай Хабибулин (333) и Илья Брызгалов (221).
Со статистикой Бобровского можно ознакомиться здесь.
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