НХЛ. Бобровский стал 4-м российским вратарем, одержавшим 200 побед в лиге

Голкипер «Коламбуса» одержал победу в матче с «Далласом» (2:1).

Российский вратарь отразил 21 бросок по своим воротам из 22.

Эта победа стала для него 19-й в сезоне и 200-й в карьере в . Бобровский – четвертый российский вратарь в истории лиги, достигший этой отметки.

До него ее пересекли Евгений Набоков (353), Николай Хабибулин (333) и (221).

Со статистикой Бобровского можно ознакомиться здесь.