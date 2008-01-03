«Торонто» – «Тампа». Василевский сделал 6-й шатаут в сезоне, отразив 29 бросков

Голкипер Андрей Василевский сделал шатаут в матче с «Торонто» (2:0) и стал его первой звездой.

Российский вратарь отразил все 29 бросков по своим воротам.

Этот сухой матч стал для него вторым подряд и 6-м в сезоне. Это лучший показатель в лиге. У следующих за Василевским Сергея Бобровского («Коламбус») и Бена Бишопа («Даллас») по 4 шатаута.

Отметим, что за все предыдущие сезоны в у Василевского было 4 таких матча.

С его статистикой можно ознакомиться здесь.