«Торонто» – «Тампа». Василевский сделал 6-й шатаут в сезоне, отразив 29 бросков

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский сделал шатаут в матче с «Торонто» (2:0) и стал его первой звездой.
Российский вратарь отразил все 29 бросков по своим воротам.
Этот сухой матч стал для него вторым подряд и 6-м в сезоне. Это лучший показатель в лиге. У следующих за Василевским Сергея Бобровского («Коламбус») и Бена Бишопа («Даллас») по 4 шатаута.
Отметим, что за все предыдущие сезоны в НХЛ у Василевского было 4 таких матча.
С его статистикой можно ознакомиться здесь.
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