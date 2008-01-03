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    «Торонто» – «Тампа». Василевский сделал 6-й шатаут в сезоне, отразив 29 бросков

    Теги Торонто Тампа-Бэй НХЛ Андрей Василевский

    Голкипер «Тампы» Андрей Василевский сделал шатаут в матче с «Торонто» (2:0) и стал его первой звездой. 

    Российский вратарь отразил все 29 бросков по своим воротам. 

    Этот сухой матч стал для него вторым подряд и 6-м в сезоне. Это лучший показатель в лиге. У следующих за Василевским Сергея Бобровского («Коламбус») и Бена Бишопа («Даллас») по 4 шатаута. 

    Отметим, что за все предыдущие сезоны в НХЛ у Василевского было 4 таких матча. 

    С его статистикой можно ознакомиться здесь

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