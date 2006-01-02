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    Клим Костин: «В прошлом сезоне в «Динамо» из меня реально клоуна делали»

    Теги молодежная сборная России Сент-Луис НХЛ АХЛ Сан-Антонио КХЛ Динамо Сергей Орешкин Клим Костин

    Форвард молодежной сборной России Клим Костин рассказал о переезде в Северную Америку.

    – Я бы никуда не поехал, если бы мне давали играть в «Динамо». Но в прошлом сезоне из меня реально клоуна делали. Раздевали на матч, а я всю игру сидел на скамейке.

    Никто же не просил давать мне первое звено, большинство. Но в четвертой тройке я бы мог выходить.

    Потом смотрю – у меня какое-то безумное игровое время в статистике стоит. Да я один раз провел на льду шесть минут, когда Мартиньш Карсумс получил десять минут штрафа. Все остальные разы было по две минуты.

    – А что Орешкин? Он молодым доверял.

    – Тоже говорил, что всем доволен, давай готовься, ля-ля, а потом я сидел и смотрел на матч со скамейки. Да я бы не уехал, если бы мне сказали в «Динамо», что хотя бы в этом сезоне я буду в третьем звене.

    – С «Динамо» вообще все непонятно было перед сезоном.

    – Мы разговаривали с представителями «Блюз». Они спросили, готов ли я ехать в Северную Америку. Я поставил только одно условие – не отправлять меня в юниорскую лигу.

    Я хотел играть на взрослом уровне, прогрессировать. Понятно, что в КХЛ бы мне было гораздо полезней, чем в АХЛ, но видите, как получилось. В «Блюз» согласились, и я отправился без раздумий, – сказал Костин.

    В текущем сезоне на счету нападающего 26 матчей за «Сан-Антонио». В этих играх он набрал 11 (2+9) очков.

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