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    Артемий Панарин: «Хотелось поспать лицом в салате, но мы с Бобровским режим не нарушали»

    Теги Коламбус Сергей Бобровский видео НХЛ Артемий Панарин

    Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин поздравил своих подписчиков в инстаграме с новогодними праздниками.

    «Всем привет! Хотел поздравить всех с Новым годом. Думаю, сейчас те, кто отмечал по-нашему, себя не очень хорошо чувствуют. Мы с Серегой Бобровским режим не нарушали, потому что завтра игра.

    Хотя, конечно, скрывать не буду, хотелось поспать лицом в салате. Ничего, в следующий раз. Самое главное, хочу пожелать счастья, здоровья, чтобы дома все было хорошо, никто не болел, все были счастливыми и здоровыми», – сказал Панарин.

     

    #happynewyear Wish you a happy and healthy year! #новыйгод 🎉🎉🎉

    Публикация от Артемий Панарин (@artemiypanarin)

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