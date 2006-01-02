Артемий Панарин: «Хотелось поспать лицом в салате, но мы с Бобровским режим не нарушали»

Нападающий «Коламбуса» поздравил своих подписчиков в инстаграме с новогодними праздниками.

«Всем привет! Хотел поздравить всех с Новым годом. Думаю, сейчас те, кто отмечал по-нашему, себя не очень хорошо чувствуют. Мы с Серегой Бобровским режим не нарушали, потому что завтра игра.

Хотя, конечно, скрывать не буду, хотелось поспать лицом в салате. Ничего, в следующий раз. Самое главное, хочу пожелать счастья, здоровья, чтобы дома все было хорошо, никто не болел, все были счастливыми и здоровыми», – сказал Панарин.