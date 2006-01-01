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    НХЛ. Кучеров забросил 25-ю шайбу в сезоне и набрал очки в 10-м матче подряд

    Теги Тампа-Бэй видео НХЛ Никита Кучеров

    Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал два очка в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (5:0).

    Кучеров забросил шайбу и сделал голевую передачу. Для него забитый гол 25-м в сезоне.

    Также российский форвард продлил свою результативную серию, которая теперь составляет 10 игр. За этот отрезок Кучеров набрал 16 (6+10) очков.

    Всего на счету Кучерова в 38 матчах сезона 56 (25+31) баллов за результативность. Он по-прежнему лидирует в гонках бомбардиров и снайперов.

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