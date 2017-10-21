НХЛ. Овечкин вышел на 6-е место среди европейских игроков по количеству игр с 3 и более очками

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин в 14-й раз за карьеру сделал ассистенский хет-трик в в матче с «Нью-Джерси» (5:2).

Благодаря этому, он вышел на 6-е место среди европейских игроков (7-е среди игроков, родившихся в Европе, с учетом Стэна Микиты – прим. Sports.ru) по количеству матчей с 3 и более очками (96), опередив Матса Сундина (95).

Рекордсменом среди европейцев является (195 матчей). Также в топ входят Яри Курри (164), Петер Штястны (138), Теему Селянне (126), Петер Форсберг (105).

Со статистикой Овечкина можно ознакомиться здесь.