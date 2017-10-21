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    НХЛ. Овечкин вышел на 6-е место среди европейских игроков по количеству игр с 3 и более очками

    Теги Вашингтон Яромир Ягр Матс Сундин Александр Овечкин НХЛ

    Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин в 14-й раз за карьеру сделал ассистенский хет-трик в НХЛ в матче с «Нью-Джерси» (5:2). 

    Благодаря этому, он вышел на 6-е место среди европейских игроков (7-е среди игроков, родившихся в Европе, с учетом Стэна Микиты – прим. Sports.ru) по количеству матчей с 3 и более очками (96), опередив Матса Сундина (95). 

    Рекордсменом среди европейцев является Яромир Ягр (195 матчей). Также в топ входят Яри Курри (164), Петер Штястны (138), Теему Селянне (126), Петер Форсберг (105). 

    Со статистикой Овечкина можно ознакомиться здесь

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