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    Минское «Динамо» во второй раз в сезоне победило СКА. Результаты – 3:2 Б и 6:3

    Теги СКА Динамо Минск КХЛ

    В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» победило СКА (6:3).

    «Динамо» обыграло СКА во второй раз в сезоне. 19 декабря минчане победили в Санкт-Петербурге со счетом 3:2 в серии буллитов.

    Дважды выиграть у СКА в нынешнем сезоне получилось только у «Сочи».

    Помимо этого, питерский клуб впервые в этом сезоне пропустил шесть голов за игру.

    Также для СКА это поражение стало вторым подряд, ранее они проиграли «Автомобилисту» (3:4).

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