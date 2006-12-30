Минское «Динамо» во второй раз в сезоне победило СКА. Результаты – 3:2 Б и 6:3

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» победило СКА (6:3).
«Динамо» обыграло СКА во второй раз в сезоне. 19 декабря минчане победили в Санкт-Петербурге со счетом 3:2 в серии буллитов.
Дважды выиграть у СКА в нынешнем сезоне получилось только у «Сочи».
Помимо этого, питерский клуб впервые в этом сезоне пропустил шесть голов за игру.
Также для СКА это поражение стало вторым подряд, ранее они проиграли «Автомобилисту» (3:4).
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