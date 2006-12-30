Знарок пропустит Матч звезд КХЛ

Главный тренер СКА Олег Знарок не сможет принять участие в Матче звезд лиги.

54-летний специалист пропустит мероприятие по семейным обстоятельствам. Вместо него сборную дивизиона Боброва возглавит Юкка Ялонен («Йокерит»).

«Матч звезд – это всегда яркое событие, грандиозный спектакль, в котором участвуют лучшие игроки.

Стать частью его в до сих пор хорошо складывающемся для нас сезоне – награда не только для меня, но и для всего клуба .

Жду с нетерпением встречи с игроками, другими тренерами и фанатами», – заявил Ялонен.