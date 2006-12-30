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    Знарок пропустит Матч звезд КХЛ

    Теги СКА Олег Знарок Йокерит КХЛ Юкка Ялонен Матч звезд КХЛ

    Главный тренер СКА Олег Знарок не сможет принять участие в Матче звезд лиги.

    54-летний специалист пропустит мероприятие по семейным обстоятельствам. Вместо него сборную дивизиона Боброва возглавит Юкка Ялонен («Йокерит»).

    «Матч звезд КХЛ – это всегда яркое событие, грандиозный спектакль, в котором участвуют лучшие игроки.

    Стать частью его в до сих пор хорошо складывающемся для нас сезоне – награда не только для меня, но и для всего клуба «Йокерит».

    Жду с нетерпением встречи с игроками, другими тренерами и фанатами», – заявил Ялонен.

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