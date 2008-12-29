«Авангард» проиграл 4 из 5 матчей в домашней серии

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» потерпел поражение от «Нефтехимика» (2:3 ОТ).
По итогам домашней серии омичи уступили в четырех играх из пяти. Единственную победу «ястребы» одержали над «Ак Барсом» (5:3).
Помимо игры с «Нефтехимиком», омская команда проиграла «Югре» (1:5), «Сочи» (2:3 ОТ) и «Салавату Юлаеву» (1:2).
После Нового года «Авангард» отправится на выезд, где сыграет с «Куньлунем», «Амуром», «Адмиралом» и «Сибирью».
Команда тренера Андрея Скабелки занимает второе место в таблице Восточной конференции, имея на своем счету 74 очка.
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