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    «Авангард» проиграл 4 из 5 матчей в домашней серии

    Теги Авангард Андрей Скабелка КХЛ

    В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» потерпел поражение от «Нефтехимика» (2:3 ОТ).

    По итогам домашней серии омичи уступили в четырех играх из пяти. Единственную победу «ястребы» одержали над «Ак Барсом» (5:3).

    Помимо игры с «Нефтехимиком», омская команда проиграла «Югре» (1:5), «Сочи» (2:3 ОТ) и «Салавату Юлаеву» (1:2).

    После Нового года «Авангард» отправится на выезд, где сыграет с «Куньлунем», «Амуром», «Адмиралом» и «Сибирью».

    Команда тренера Андрея Скабелки занимает второе место в таблице Восточной конференции, имея на своем счету 74 очка.

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