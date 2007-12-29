КХЛ представила форму на Матч звезд

Сегодня КХЛ представила игровые свитера и экипировку для Матча звезд 2018 года.
Форма была разработана совместно с компаниями BAUER и «Луч». При ее создании использовались цвета государственного флага Республики Казахстан (золотой и голубой) и элементы национального казахского орнамента.
Сборные сыграют в свитерах желто-золотого (Дивизион Боброва), белого (Дивизион Тарасова), голубого (Дивизион Харламова) и синего (Дивизион Чернышева) цветов.
Фото: официальный сайт КХЛ
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