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    Блум и Саболич покинули «Адмирал»

    Теги переходы Джонатон Блум КХЛ Роберт Саболич Адмирал

    Защитник Джонатон Блум и нападающий Роберт Саболич ушли из «Адмирала».

    «Оба моих клиента обратились к руководству клуба с просьбой расторгнуть договор.

    Мы пришли к соглашению, мы покидаем «Адмирал», – сообщил агент игроков Алеша Пилко.

    За клуб из Владивостока Блум играл в течение трех лет, Саболич проводил за команду второй год.

    В нынешнем чемпионате Блум набрал 18 (1+17) очков в 43 матчах. В среднем он проводит на льду 28 минут – лучший показатель в КХЛ.

    На счету Саболича в текущем сезоне 25 (10+15) баллов в 44 играх.

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