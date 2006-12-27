Коваленко об амнистии Рыспаева: «Он прекрасно понял свою ошибку и не намерен ее повторить»

Руководитель профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко прокомментировал решение КХЛ отменить бессрочную дисквалификацию тафгая Дамира Рыспаева.

– Благодарны руководству КХЛ и Дисциплинарного комитета за то, что доводы Юридического отдела профсоюза услышали, и хоккеисту было возвращено право на профессию.

– А нужен ли «Барысу» в его нынешней конфигурации Рыспаев?

– Этот вопрос нужно задавать не профсоюзу, а руководству и тренерскому штабу казахстанского клуба. Никто не ждет, что Рыспаев будет забрасывать по 50 шайб за сезон, в то же время хоккей – это силовой вид спорта, у игроков есть разные роли и, наверное, в непростые для команды турнирные времена Дамир может помочь при защите вратаря, звезд атаки и так далее.

Но, повторюсь, для нас главное то, что на человеке не поставили крест – и вернули ему право на профессию. При этом он прекрасно понял свою ошибку и не намерен ее повторить, – сказал Коваленко.

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