Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Ларионов о молодежной сборной: «Хочется видеть более атакующий и раскрепощенный хоккей. Мы играем всегда вторым номером»

    Теги молодежная сборная России молодежный чемпионат мира Игорь Ларионов Валерий Брагин

    Двукратный олимпийский чемпион, хоккейный агент Игорь Ларионов поделился ожиданиями от МЧМ-2018 в Баффало. 

    – Это самый яркий турнир года, потому что все непредсказуемо. Там могут такие вещи происходить: команда со счетом 3:0 выигрывает, а в итоге проиграла 3:5. На молодежном чемпионате мира ты получаешь именно ту структуру игры, которая немножко более раскрыта именно для болельщиков.

    Потому что игроки пока еще не находятся в рамках, в которые они потом попадают, когда начинается система, структура игры – ты не туда пошел, здесь клюшку не так подставил. А тут захлестывают эмоции, мы получаем нестандартные ходы, матчи, которые держат болельщиков в напряжении до конца. 

    – Что светит сборной России?

    – Трудно сказать, потому что это все непредсказуемо. Я знаю, что у Брагина есть свой подход. Мы всегда полагаемся на героическую игру вратаря, на какую-то феерическую игру нападающих, а дальше мы закроемся и отобороняемся. Хочется видеть российский хоккей более атакующим, более раскрепощенным. Мы сегодня видим хоккей, в который мы играли, там.

    Но не видим нашего хоккея, который должен вернуться обратно. Вот что разочаровывает. Мы играем всегда вторым номером. А провалы у нас идут из-за проблем в детском хоккее. Тема эта очень глубокая. Сейчас не хочется об этом говорить – перед Рождеством, Новым годом. Хотя надо об этом говорить.

    – Вы видите потенциальных звезд калибра Малкина, Овечкина, Тарасенко, Кузнецова в нынешней молодежной сборной?

    – Хочу посмотреть нашу команду более плотно в Баффало, чтобы говорить об этом. Видел два или три матча, и пока такого не заметил. Но, может быть, я ошибаюсь.

    – Вообще насколько таких суперзвезд можно вырастить? Или ими надо родиться?

    – У всех есть талант при рождении – перед тобой мир и ты можешь себя реализовать. Дальше – насколько ты попадешь в правильные руки людям, которые любят это дело, знают его, видят потенциальную суперзвезду. Где-то мы их теряем. Мы говорим сегодня о внутренних наших делах, которые происходят в экономике, в жизни, в спорте – коррупция, нечестные тренеры, взятки и так далее. К сожалению, это большущая проблема. Поэтому не получаем именно того хоккея, тех игроков, которых могли бы получать, – сказал Ларионов. 

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться