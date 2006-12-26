Ларионов о молодежной сборной: «Хочется видеть более атакующий и раскрепощенный хоккей. Мы играем всегда вторым номером»

Двукратный олимпийский чемпион, хоккейный агент поделился ожиданиями от МЧМ-2018 в Баффало.

– Это самый яркий турнир года, потому что все непредсказуемо. Там могут такие вещи происходить: команда со счетом 3:0 выигрывает, а в итоге проиграла 3:5. На молодежном чемпионате мира ты получаешь именно ту структуру игры, которая немножко более раскрыта именно для болельщиков.

Потому что игроки пока еще не находятся в рамках, в которые они потом попадают, когда начинается система, структура игры – ты не туда пошел, здесь клюшку не так подставил. А тут захлестывают эмоции, мы получаем нестандартные ходы, матчи, которые держат болельщиков в напряжении до конца.

– Что светит сборной России?

– Трудно сказать, потому что это все непредсказуемо. Я знаю, что у Брагина есть свой подход. Мы всегда полагаемся на героическую игру вратаря, на какую-то феерическую игру нападающих, а дальше мы закроемся и отобороняемся. Хочется видеть российский хоккей более атакующим, более раскрепощенным. Мы сегодня видим хоккей, в который мы играли, там.

Но не видим нашего хоккея, который должен вернуться обратно. Вот что разочаровывает. Мы играем всегда вторым номером. А провалы у нас идут из-за проблем в детском хоккее. Тема эта очень глубокая. Сейчас не хочется об этом говорить – перед Рождеством, Новым годом. Хотя надо об этом говорить.

– Вы видите потенциальных звезд калибра Малкина, Овечкина, Тарасенко, Кузнецова в нынешней молодежной сборной?

– Хочу посмотреть нашу команду более плотно в Баффало, чтобы говорить об этом. Видел два или три матча, и пока такого не заметил. Но, может быть, я ошибаюсь.

– Вообще насколько таких суперзвезд можно вырастить? Или ими надо родиться?

– У всех есть талант при рождении – перед тобой мир и ты можешь себя реализовать. Дальше – насколько ты попадешь в правильные руки людям, которые любят это дело, знают его, видят потенциальную суперзвезду. Где-то мы их теряем. Мы говорим сегодня о внутренних наших делах, которые происходят в экономике, в жизни, в спорте – коррупция, нечестные тренеры, взятки и так далее. К сожалению, это большущая проблема. Поэтому не получаем именно того хоккея, тех игроков, которых могли бы получать, – сказал Ларионов.