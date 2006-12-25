Виктор Козлов утвержден в должности главного тренера «Магнитки»

Исполняющий обязанности главного тренера магнитогорского Виктор Козлов утвержден в должности главного тренера «сталеваров».

Решением президента хоккейного клуба «Металлург» Виктора Рашникова в должности главного тренера команды утвержден .

Майкл Пелино и Сергей Звягин остаются в должностях старшего тренера и тренера вратарей соответственно.

При Козлове «Магнитка» одержала 10 побед и потерпела 6 поражений. На данный момент «Металлург» занимает пятое место в Восточной конференции, в 44 матчах набрав 73 очка.