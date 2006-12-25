Овечкин поздравил болельщиков с Рождеством в образе Санты-стриптизера

«Вашингтон» в своем твиттере опубликовал видеопоздравление с наступающим Рождеством. В ролике капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин представлен в образе Санты-стриптизера.
«Вашингтон» запустил серию видеопоздравлений с участием хоккеистов в начале месяца, и каждый день календаря был представлен одним из игроков команды. Непосредственно в канун Рождества был выпущен ролик с участием капитана.
#ALLCAPS Holiday Countdown | Santa @Ovi8, hurry down the chimney tonight! 🎅 pic.twitter.com/rj1qC0TA0A— Washington Capitals (@Capitals) 24 декабря 2017 г.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.