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    Овечкин поздравил болельщиков с Рождеством в образе Санты-стриптизера

    Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ

    «Вашингтон» в своем твиттере опубликовал видеопоздравление с наступающим Рождеством. В ролике капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин представлен в образе Санты-стриптизера.

    «Вашингтон» запустил серию видеопоздравлений с участием хоккеистов в начале месяца, и каждый день календаря был представлен одним из игроков команды. Непосредственно в канун Рождества был выпущен ролик с участием капитана.

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