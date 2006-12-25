Агент Бурмистрова: «Александр решил вернуться в Россию по семейным обстоятельствам»

Агент нападающего «Ванкувера» Александра Бурмистрова Дэн Мильштейн дал комментарий о причинах ухода своего клиента из .

«Вернуться в Россию – чисто семейное решение. Как мне известно, на данный момент контракта ни с одним клубом еще нет, мы объявим о дальнейших планах в ближайшее время. Я считаю, что Бурмистров – игрок уровня НХЛ. Если он когда-либо захочет вернуться в лигу, уверен, что будет ряд команд, которые захотят видеть его в составе», – сказал Мильштейн.

Напомним, сегодня стало известно, что нападающий «Ванкувера» Александр Бурмистров уходит из НХЛ. Наиболее вероятным продолжением карьеры 26-летнего россиянина считается казанский .