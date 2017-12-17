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    «Сент-Луис» – «Виннипег». Тарасенко забросил 15-ю шайбу в сезоне и стал второй звездой матча

    Теги Сент-Луис НХЛ Владимир Тарасенко Виннипег

    Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко набрал 2 (1+1) очка в матче с «Виннипегом» (2:0) и стал его второй звездой. 

    В первом периоде российский нападающий забросил шайбу, ставшую победной в матче. Она стала для него 15-й в сезоне. 

    В третьем периоде Тарасенко также сделал голевую передачу на Винса Данна. 

    С его статистикой можно ознакомиться здесь

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