«Сент-Луис» – «Виннипег». Тарасенко забросил 15-ю шайбу в сезоне и стал второй звездой матча

Форвард «Сент-Луиса» набрал 2 (1+1) очка в матче с «Виннипегом» (2:0) и стал его второй звездой.

В первом периоде российский нападающий забросил шайбу, ставшую победной в матче. Она стала для него 15-й в сезоне.

В третьем периоде Тарасенко также сделал голевую передачу на Винса Данна.

С его статистикой можно ознакомиться здесь.