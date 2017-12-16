Овечкин – участникам «Лыжни Зимятова»: «Putin Team открывает лыжный сезон. Поддержим нашу олимпийскую сборную»
Нападающий «Вашингтона» и сборной России Александр Овечкин призвал участников «Лыжни Зимятова» поддержать сборную России на Олимпиаде-2018.
«Привет всем, кто любит спорт, здоровый образ жизни и нашу страну. Спасибо за то, что приехали на прекрасное мероприятие – «Лыжня Зимятова».
Putin Team открывает лыжный сезон. В жизни всегда нужно равняться на лучших. Сегодня нам есть с кого брать пример. Живая легенда – четырехкратный олимпийский чемпион Николай Семенович Зимятов.
Давайте этой гонкой поддержим нашу олимпийскую сборную. Чтобы ребята в эти непростые времена всегда знали – каждый из нас говорит вместе с ними: «Россия в моем сердце», – сказал Овечкин.
Соревнования проходят сегодня в Сергиево-Посадском районе Подмосковья.
Друзья! @aleksandrovechkinofficial призывает команду принять участие в «Лыжне Зимятова» и поддержать нашу гордость – сборную России на Олимпиаде‐2018! Напомним, ежегодные соревнования, проводимые олимпийским чемпионом Николаем Зимятовым, пройдут сегодня, 16 декабря в Сергиево-Посадском районе Подмосковья. Ставьте лайк, равняйтесь на лучших, поддержите Putin Team и наших олимпийцев! #командаПутина #putinteam #pt
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