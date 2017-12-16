Овечкин – участникам «Лыжни Зимятова»: «Putin Team открывает лыжный сезон. Поддержим нашу олимпийскую сборную»

Нападающий «Вашингтона» и сборной России Александр Овечкин призвал участников «Лыжни Зимятова» поддержать сборную России на Олимпиаде-2018.

«Привет всем, кто любит спорт, здоровый образ жизни и нашу страну. Спасибо за то, что приехали на прекрасное мероприятие – «Лыжня Зимятова».

Putin Team открывает лыжный сезон. В жизни всегда нужно равняться на лучших. Сегодня нам есть с кого брать пример. Живая легенда – четырехкратный олимпийский чемпион Николай Семенович Зимятов.

Давайте этой гонкой поддержим нашу олимпийскую сборную. Чтобы ребята в эти непростые времена всегда знали – каждый из нас говорит вместе с ними: «Россия в моем сердце», – сказал Овечкин.

Соревнования проходят сегодня в Сергиево-Посадском районе Подмосковья.