Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Овечкин – участникам «Лыжни Зимятова»: «Putin Team открывает лыжный сезон. Поддержим нашу олимпийскую сборную»

    Теги сборная России Александр Овечкин сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Николай Зимятов Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир политика

    Нападающий «Вашингтона» и сборной России Александр Овечкин призвал участников «Лыжни Зимятова» поддержать сборную России на Олимпиаде-2018.

    «Привет всем, кто любит спорт, здоровый образ жизни и нашу страну. Спасибо за то, что приехали на прекрасное мероприятие – «Лыжня Зимятова».

    Putin Team открывает лыжный сезон. В жизни всегда нужно равняться на лучших. Сегодня нам есть с кого брать пример. Живая легенда – четырехкратный олимпийский чемпион Николай Семенович Зимятов.

    Давайте этой гонкой поддержим нашу олимпийскую сборную. Чтобы ребята в эти непростые времена всегда знали – каждый из нас говорит вместе с ними: «Россия в моем сердце», – сказал Овечкин.

    Соревнования проходят сегодня в Сергиево-Посадском районе Подмосковья.

     

    Друзья! @aleksandrovechkinofficial призывает команду принять участие в «Лыжне Зимятова» и поддержать нашу гордость – сборную России на Олимпиаде‐2018! Напомним, ежегодные соревнования, проводимые олимпийским чемпионом Николаем Зимятовым, пройдут сегодня, 16 декабря в Сергиево-Посадском районе Подмосковья. Ставьте лайк, равняйтесь на лучших, поддержите Putin Team и наших олимпийцев! #командаПутина #putinteam #pt

    Публикация от Официальный аккаунт Putin Team (@putin__team)

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться