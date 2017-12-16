Рене Фазель: «Приходится объяснять россиянам: «Вы можете поехать на Олимпиаду, но без флага и гимна»

Глава ИИХФ Рене Фазель прокомментировал решение допустить спортсменов сборной России под нейтральным флагом.

– Вы отметили трудности, связанные с Олимпиадой, а ведь некоторые говорят, что МОК в отношении России, вероятно, повел себя «оптимальным образом». Согласны ли вы с этим?

– Я бы так не сказал.

– Почему?

– Это очень и очень непростое решение. Я могу понять российскую позицию, реакцию болельщиков, спортсменов, политиков. Принять такое нелегко, согласен. И для меня это тоже непросто. Ведь за 50 дней до начала Игр мы в связи с этим решением сталкиваемся с проблемами. Сейчас нам нужно минимизировать сопутствующий ущерб.

Понимаете, исключают хоккейную команду, которая была чистой на сочинской Олимпиаде. Я говорю о мужской хоккейной сборной. И приходится объяснять им: «Вы можете поехать на Олимпиаду, но без своего флага и гимна». А они-то ничего плохого не совершили! Принять такое нелегко.

– Выходит, МОК принял не лучшее решение?

– Не могу давать какие-то оценки. Но сделать так, чтобы хоккейная сборная приехала в Пхенчан, теперь трудно. Это действительно сложно. Но я очень доволен отношением других хоккейных федераций, принимающих участие в Олимпийских играх. Все они выражают поддержку ФХР, и для меня хороший признак, что у нас в хоккее есть чувство товарищества. Это один из положительных моментов.

Но, как я уже говорил, спортивная форма, гимн, флаг и так далее – все это влияет на наш курс действий. И мы будем уважать решение МОК и следовать ему – ведь в этом и состоит наша работа. Обсуждать решение я не вправе. Исполнительный комитет его принял, и мы должны уважать его и исполнять, пусть я этому и не рад, – сказал Фазель.