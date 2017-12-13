Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Чернышенко об игроках СКА и ЦСКА в сборной: «Обратите внимание, сколько иностранных игроков КХЛ участвуют в различных соревнованиях»

    Теги ЦСКА СКА сборная России Дмитрий Чернышенко КХЛ

    Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал наличие 25 игроков СКА и ЦСКА в составе сборной России.

    – Насколько КХЛ обеспокоена тем, что в сборной сейчас только один полевой игрок не из СКА или ЦСКА?

    – Знаете, я вообще предлагаю к этому сезону как к особенному относиться. Как к нетипичному. Поговорим об этом уже в следующем сезоне.

    Я бы на другое обратил внимание. На то, сколько иностранных игроков КХЛ участвуют в различных соревнованиях.

    Около 160 легионеров из более чем 25 стран регулярно играют в своих сборных.

    Это показатель того, что лига действительно является сосредоточением сильнейших игроков Европы и Азии, – заявил Чернышенко.

    В сборной России сразу 25 игроков из СКА и ЦСКА. Докатились

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться