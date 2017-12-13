Чернышенко об игроках СКА и ЦСКА в сборной: «Обратите внимание, сколько иностранных игроков КХЛ участвуют в различных соревнованиях»
Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал наличие 25 игроков СКА и ЦСКА в составе сборной России.
– Насколько КХЛ обеспокоена тем, что в сборной сейчас только один полевой игрок не из СКА или ЦСКА?
– Знаете, я вообще предлагаю к этому сезону как к особенному относиться. Как к нетипичному. Поговорим об этом уже в следующем сезоне.
Я бы на другое обратил внимание. На то, сколько иностранных игроков КХЛ участвуют в различных соревнованиях.
Около 160 легионеров из более чем 25 стран регулярно играют в своих сборных.
Это показатель того, что лига действительно является сосредоточением сильнейших игроков Европы и Азии, – заявил Чернышенко.
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