Чернышенко об игроках СКА и ЦСКА в сборной: «Обратите внимание, сколько иностранных игроков КХЛ участвуют в различных соревнованиях»

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал наличие 25 игроков СКА и в составе сборной России.

– Насколько КХЛ обеспокоена тем, что в сборной сейчас только один полевой игрок не из СКА или ЦСКА?

– Знаете, я вообще предлагаю к этому сезону как к особенному относиться. Как к нетипичному. Поговорим об этом уже в следующем сезоне.

Я бы на другое обратил внимание. На то, сколько иностранных игроков КХЛ участвуют в различных соревнованиях.

Около 160 легионеров из более чем 25 стран регулярно играют в своих сборных.

Это показатель того, что лига действительно является сосредоточением сильнейших игроков Европы и Азии, – заявил Чернышенко.

В сборной России сразу 25 игроков из СКА и ЦСКА. Докатились