Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    НХЛ. В следующем сезоне потолок зарплат вырастет с 75 до 78-82 млн долларов

    Теги Гэри Беттмэн бизнес НХЛ Ассоциация игроков НХЛ

    Потолок зарплат в НХЛ в следующем сезоне может вырасти с текущих 75 миллионов долларов до 78-82 миллионов. 

    На заседании Совета директоров НХЛ комиссионер Гэри Беттмэн сообщил, что прогнозируется рост доходов лиги на 8,2%, они составят 4,54 миллиарда долларов. 

    «Лига никогда не была более здоровой. Игра никогда не была более здоровой. Наши франшизы никогда не были более здоровыми. Наши болельщики никогда не были лучше», – заявил Беттмэн. 

    Точные параметры роста потолка будут зависеть от того, использует ли Ассоциация игроков НХЛ право на его дополнительное увеличение, которое может составить до 5%. Если этого не произойдет, то планируется рост до 78 млн долларов, если произойдет – до 82 млн долларов. 

    Отметим, что для текущего сезона потолок вырос на 2 млн долларов – с 73 до 75.  

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться