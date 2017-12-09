НХЛ. В следующем сезоне потолок зарплат вырастет с 75 до 78-82 млн долларов

Потолок зарплат в в следующем сезоне может вырасти с текущих 75 миллионов долларов до 78-82 миллионов.

На заседании Совета директоров НХЛ комиссионер сообщил, что прогнозируется рост доходов лиги на 8,2%, они составят 4,54 миллиарда долларов.

«Лига никогда не была более здоровой. Игра никогда не была более здоровой. Наши франшизы никогда не были более здоровыми. Наши болельщики никогда не были лучше», – заявил Беттмэн.

Точные параметры роста потолка будут зависеть от того, использует ли игроков НХЛ право на его дополнительное увеличение, которое может составить до 5%. Если этого не произойдет, то планируется рост до 78 млн долларов, если произойдет – до 82 млн долларов.

Отметим, что для текущего сезона потолок вырос на 2 млн долларов – с 73 до 75.