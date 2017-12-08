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    НХЛ. Клуб из Сиэтла может дебютировать в 2020 году, вступительный взнос составит 650 млн долларов

    Теги Гэри Беттмэн бизнес НХЛ Сиэтл

    Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что совет управляющих разрешит Сиэтлу подать заявку на вступление в лигу. Вопрос с Квебеком отложен на будущее.

    По словам Беттмэна, вступительный взнос для клуба из Сиэтла составит 650 миллионов долларов. Клуб может дебютировать в сезоне-2020/21.

    При этом «Вегас», нынешний новичок НХЛ, заплатил 500 млн, а клубы с предыдущего расширения («Атланта», «Нэшвилл», «Миннесота» и «Коламбус») – по 80.

    Первый клуб из США в истории лиги – «Бостон» – в 1924 году заплатил 15 тысяч долларов (215 тысяч по нынешнему курсу). 

    В Сиэтле никогда не было клуба НХЛ, но с 1915 по 1924 года там играла команда Хоккейной ассоциации Тихоокеанского побережья «Сиэтл Метрополитанс», завоевавшая Кубок Стэнли в 1917 году. Тогда она обыграла «Монреаль Канадиенс» в серии до трех побед со счетом 3-1.

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